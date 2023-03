Jorge Jesus: 'Her geçen gün yükseliyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Corendon Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Jesus, "Her maç olduğu gibi bu maç da 3 puan anlamına geliyor. Bizim işimizi yapmamız gerekiyor. Oynadığımız her maçı kazanmamız, kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Alanyaspor güçlü bir takım. İyi oyuncuları var. Portekiz'de oynamış oyuncuları var. "Zor bir maç bekliyoruz. Türkiye Ligi'ndeki her maç zor geçiyor. Özellikle deplasmandaki maçlar hiç kolay olmuyor. Sevilla karşısında harika bir oyun sergiledik. Bugün aynı seviyeyi sahaya yansıtabileyecek miyiz, göreceğiz." dedi.



"HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYORUZ"



Portekizli teknik adam, "Takımımı her güç gün, teknik ve taktik kalitesini daha da yukarıya çıkartıyoruz. Son maçlarda iyi bir gelişim sergiliyoruz. Bugünkü rakibimiz farklı, güçlü bir takım. Rakibe saygı duyuyoruz. Her maçta rakibe saygı duyuyoruz. Oynadığımız maçlarda onlardan daha iyi olmaya çalışıyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





