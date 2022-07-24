Jorge Jesus: 'Bu sene mutlu olacağız!'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe YouTube kanalı ile 1 gününü beraber geçirdi.



Doğum gününde, günlük ritüellerini tekrarlayan Jorge Jesus, güne 20 dakika bisiklet binerek ve spor hareketleri yaparak başladı. Daha sonra takım antrenmanı için hazırlanan Jorge Jesus, gün içerisinde de sarı lacivertli takım ile birlikte doğum gününü kutladı.



"BU ÜLKENİN KÜLTÜRÜNÜ BENİMSEDİM"



Jesus, doğum gününde takıma da bir konuşma yaptı. 68. yaşını kutlayan Jesus, "Bu 1.5 ayda öğrendim ki bu ülkenin kültürü, benim de kendimle bağdaştırdığım bir kültür. Aile olabilmek için, arkadaşlık duygularını derinden hissetmeniz gerekir. Türkiye'de geçirdiğim 1.5 ay içerisinde çok güzel şeyler yaşadım ve öğrendim." dedi.



"BİR TAKIM KURUYORUZ!"



Jesus, "Umarım sportif anlamda da hiç şüphe yok ki bu takım başarılı olacak. Bir takım kuruyoruz. 11 oyuncu kurmuyoruz. Eğer sizler isterseniz bu sene mutlu olacaksınız." ifadelerini kullandı.





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