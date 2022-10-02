Jorge Jesus 13 yıl sonra bir ilk peşinde

Fenerbahçe'nin bu sezon başına geçen ve takımı Süper Lig'de şampiyon yapma hedefiyle yola çıkan teknik direktör Jorge Jesus, deplasmandaki Beşiktaş maçında Türkiye'deki ilk derbisine çıkacak ve bir ilk başarmaya çalışacak.



Sarı-lacivertliler, en son yabancı bir teknik adamla rakibini ligde, 3 Mayıs 2009'da İspanyol Luis Aragones yönetiminde İnönü Stadı'nda 2-1 mağlup etmişti. Aragones sonrası Beşiktaş'ın sahasından 7 Mayıs 2017'de Dick Advocaat 1-1 berabere kalırken, 27 Eylül 2015'te Vitor Pereira 3-2 ve 21 Kasım 2009'da Christoph Daum da 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.



VODAFONE PARK'TA TEK ZAFER



Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanındaki son zaferini 2 Kasım 2014'te İsmail Kartal yönetiminde Atatürk Olimpiyat'ta 2-0'lık sonuçla yaşarken, sonrasında çıktığı son 7 derbide; 3 yenilgi, 4 beraberlik elde etti. Bu akşamki dev kapışmaya ev sahipliği yapacak Vodafone Park'ta Fenerbahçe, tek zaferini 5 Şubat 2017'de Türkiye Kupası'nda alırken, rakibine yeni stadında da ilk yenilgisini yaşattı.



LİGDE GALİBİYET YOK



Ancak ligde Vodafone'da Sarı-lacivertliler, çıktığı 6 derbiden 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. Bu arada 6 Şubat 2021'de Kadıköy'de Galatasaray'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, ardından oynadığı 5 derbiden 2 galibiyet (Galatasaray'a karşı), 3 beraberlikle (Beşiktaş'a karşı) ayrıldı. Jesus, Aragones'ten sonra Beşiktaş'ı rakip sahada deviren ilk yabancı hoca olmak ve ilk derbisinde Vodafone Park'taki bir lig maçında Beşiktaş'ın bileğini büken teknik adam olmanın hayalini kuruyor.





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