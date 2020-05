Jordan ve Kerr, 1995'teki kavgalarını detaylandırdılar

Eski Chicago Bulls oyuncuları Michael Jordan ve Steve Kerr, 1995'de tutuştukları kavga hakkında ayrıntıları paylaştılar.



"The Last Dance" belgeseli, önümüzdeki Pazartesi günü Jordan'ın Bulls ile kariyerinin en meşhur anlarından birini içerecek olan bölüm 7 ve 8 ile devam edecek.



ESPN, gelecek hafta yayınlanacak anlardan birinin tanıtımını yaptı; 1995 yılında bir Bulls antrenmanı sırasında Jordan ve Kerr'ün baş rolünü oynadıkları meşhur kavga.



Videoda Jordan'ın takım arkadaşına karşı daha fiziksel hale gelerek takıma nasıl "yardım etmeye" çalıştığını açıkladığı görüldü:



Jordan: "Bir gün antrenmanda, Phil (Jackson), beni savunması için Steve Kerr'ü karşıma verdi."



Kerr: "Antrenmanlarda karşı takımlardaydık ve ağzına geleni konuşuyordu. Ben de sinirliydim çünkü bizim takım yeniliyordu."



Jordan: "Phil saldırganlığımı hissetmişti, ama beni sakinleştirmeye çalışıyordu ve saçma sapan fauller çalmaya başlamıştı. Artık sinirleniyordum, çünkü bu adamı koruduğunuz için, New York ile oynadığımızda bize yardımcı olmayacak. Çok fiziksel olan bu takımlarla oynadığımızda bize yardımcı olmayacak."



"Bir daha faul yaptığında, Kerr'e yumruk atmak için geri çekildim. Steve Kerr'e faul yaptığımda, 'Şimdi, bu bir faul' dedim."



"SABRIMIN DA BİR SINIRI VAR"



Kerr, Jordan'ın takım arkadaşlarına karşı ne kadar sert olabileceğini biliyordu, ancak korkmamıştı ve Jordan'ın provokasyonlarına karşı geri adım atma niyeti yoktu.



Kerr: "Bir insan olarak çok sabırlıyımdır, ama bir noktada kopma eğilimindeyim, çünkü ben de son derece rekabetçiyim. Genellikle bunu destekleyecek kadar iyi değilimdir. Ama savaşırım."



Bir noktada Jordan'dan gördüğü muameleye daha fazla dayanamayan Kerr, Jordan'ın göğsüne bir yumruk atmıştı ve Jordan da gözüne yumruk atarak cevap vermişti:



Jordan: "O benim göğsüme yumruk attı, ben de tam gözüne bir yumruk attım. Sonra Phil beni antrenmandan attı."



Kerr, Jordan'ın bu olaydan sonra kendisine daha fazla güvenmesi nedeniyle, kavganın kendisi ile olan ilişkisine gerçekten yardımcı olduğuna inandığını söylemişti.