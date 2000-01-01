Jordan: "O an, 'Mike'tan 'Michael'a dönüşmüştüm"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, tam olarak "Mike" dan "Michael"a dönüştüğü anı anlattı.



Jordan, 10 bölümlük belgesel "The Last Dance"ın tanıtımını yapmak için "Good Morning America" programına konuk oldu.



Video görüşmesi sırasında, 57 yaşındaki efsane "Mike" dan "Michael"a dönüştüğü anı anlattı.



1982'de Jordan ve Kuzey Carolina Üniversitesi Tar Heels ekibi, NCAA şampiyonası için Superdome'da Patrick Ewing ve Georgetown Hoyas'a karşı oynamıştı. Zaman dolmak üzereyken ve ekibi bir puan gerideyken, Jordan Jimmy Black'ten aldığı pas sonrası, maç kazandıran şutu sokmuştu.



Jordan, o anda "Michael" olduğunu söyledi:



"O ana kadar kimse benim kim olduğumu bilmiyordu. Üniversite dışında, sadece 'Mike Jordan' olarak tanınıyordum. Bu şutu soktuğumda, tüm adım 'Michael Jordan' oldu. UNC dışındaki birçok insanla da yankı buldu. Ve kariyerimin geri kalanı boyunca edindiğim başarılardan ötürü, bu isim üzerine kazmaya başladım. Bu Mike ile ilgili değildi. O zaman daha çok Michael'la ilgiliydi."



Jordan, profesyonel basketbol kariyerinde altı kez NBA şampiyonu olmuş, 14 kez All-Star seçilmiş ve 10 kez sayı kralı olmuştu. Oyun kariyerinden sonra NBA yöneticiliği yapmıştı ve şimdi de Charlotte Hornets'in sahibi konumunda.



