Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lille deplasmanda Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Stade de la Meinau'da oynanan mücadeleyi Lille, 2-1'lik skorla kazandı.



Burak Yılmaz'ın dinlendirildiği için yedek kulübesinde yer aldığı maçta Lille'e galibiyeti getiren goller, ikincisi penaltıdan olmak üzere 23. ve 57. dakikalarda Jonathan David'den geldi. Strasbourg'un tek sayısını ise 75. dakikada Sissoko kaydetti. Öte yandan ev sahibi ekipte Thomasson, 79. dakikada yaptığı sert faulün ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Milli oyuncularımızdan sadece Zeki Çelik'in ilk 11'de yer aldığı ve 63. dakikada kenara geldiği mücadelede Yusuf Yazıcı da 74'te Ikone'nin yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Mayıs 2021'den bu yana ilk kez üst üste iki galibiyet alan Lille, puanını 11 yaparken, Strasbourg ise 10 puanda kaldı.



Ligue 1'in 9. haftasında Lille, evinde Marsilya ile karşılaşacakken, Strasbourg ise Montpellier deplasmanına gidecek.



