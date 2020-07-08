Jailson, ayrılmak istiyor!

Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor.



Brezilya'dan Gauchazh'da yer alan habere göre; Son olarak Gençlerbirliği maçında yaptığı hatalarla gündeme gelen Jailson, ilk 11'deki yerini de kaybetti. Gremio'dan büyük umutlarla transfer edilen Jailson'un Avrupa'ya transfer olmayı düşündüğü ve gelecek transfer döneminde ayrılmak için menajerine talimat verdi.



2017'de Copa Libertadores kazanan Gremio'nun as oyuncularından biri olan Jailson için geçtiğimiz transfer döneminde Brezilya ve İtalya'dan kulüplerin talip olduğu bilgisi de verildi.



24 yaşındaki Brezilyalı orta saha Jailson, 2018 yazında Gremio'dan Fenerbahçe'ye 4 milyon euro bonservis ve bir sonraki transferden %20 payla transfer edilmişti. Jailson, bu sezon Süper Lig'de 26 maça çıktı ve 1 gol attı.



