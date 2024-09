Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşılaştı. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı milli takımımız 3-1 kazandı.Türkiye, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2. dakikada 1-0 öne geçti. İzlanda 37. dakikada Victor Palsson'un golüyle eşitliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Türkiye, 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle bir kez daha öne geçti. Son bölümde baskısını artıran Türkiye, Kerem ile bir gol daha buldu ve durumu 3-1'e getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve milliler sahadan 3-1 galip ayrıldı.Kerem Aktürkoğlu'nun 58. dakikada kaydettiği 3. gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile 14. randevuya çıktı. Milliler, 13'ü resmi biri özel olmak üzere yapılan 14 maçtan 8 kez mağlup oldu. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, 3 kez de Türkiye sahadan galip ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Türkiye, puanını 4'e çıkardı. İzlanda ise 3 puanda kaldı.Grubun bir sonraki maçında Türkiye, Karadağ ile 11 Ekim'de karşılaşacak. İzlanda ise aynı tarihte Galler'i ağırlayacak.UEFA Uluslar B Ligi'ne deplasmandaki Galler beraberliğiyle başlayan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Gürsel Aksel Stadı'ndaki İzlanda maçında bir önceki müsabakaya göre ilk 11'de 2'si zorunlu 6 değişiklik yaptı.Montella, kırmızı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, gribal ve bağırsak enfeksiyonu bulunan Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Zeki Çelik'in yerine Umut Nayir, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Eren Elmalı'ya şans verdi.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle aldığı 2 maç cezasını tamamlayan Merih Demiral, ilk 11'de mücadele etti.İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide, 2-0 kazandıkları Karadağ maçından farklı olarak Alfons Sampsted, Orri Oskarsson ve Logi Tomasson'un yerine Victor Palsson, Andri Gudjohnsen ve Kolbeinn Finnsson'ı oynattı.Türkiye'deki en son maçını 15 Ekim 2023'te Konya'da EURO 2024 elemesinde Letonya'ya karşı oynayan A Mili Futbol Takımı'nı futbolseverler İzmir'de yalnız bırakmadı.İzmir'in düşman işgalinin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzmirli sporseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla tribünleri doldurarak marşlar eşitliğinde milli takıma destek verdi.Müsabakadan önce tribünde dev Türk bayrağı açıldı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İzlanda Federasyonu Başkanı Thorvaldur Örlygsson da müsabakayı takip etti.A Milli Takımımız, İzlanda maçına adeta golle başladı. Umut Nayir'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem, yerden uzak köşeye çok iyi vurdu ve topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 2. dakikada gelen bu golle milliler 1-0 öne geçti.Milli takımımız, golden sonra da baskısını arttırdı. Türkiye Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler ile İzlanda kalesini birçok kez yokladı.Milli takımımız ikinci 25. dakikada gole çok yaklaştı. Eren Elmalı'nın soldan pasını çok iyi kontrol eden Kerem Aktükroğlu, ceza sahası içinden dönerek kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.İzlanda, neredeyse hiç A Milli Takım'ın kalesine gelemezken, duran toptan golü buldu. Konuk ekibin 37. dakikada kazandığı köşe vuruşunu Gudmundsson ortaladı. Kale önünde Palsson iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi.İzlanda, ilk yarıdaki tek isabetli şutla beraberliği yakaladı. Milli takımımız, üst üste pozisyonlarla rakip kaleyi yoklasa da eşitliği bozamadı. İlk yarı 1-1 sona erdi.Türkiye, maçın 52. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Eren Elmalı'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Kerem, uzak köşeye çok iyi vurdu ve kendisinin ve milli takımın 2. golünü kaydetti.Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım adına 3. golü de attı ama 57. dakikada gelen bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Savunma arkasına atılan topu İrfan Can çok iyi takip etti ve bekletmeden Kerem'e bıraktı. Kerem'in karşı karşıya vuruşunda top ağlara gitti ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Maçın hakemi bir müddet VAR'ı dinlese de kararını değiştirmedi.Türkiye, son bölümde farkı artırmak adına yüklenirken Umut Nayir, 73. dakikada net fırsatı değerlendiremedi. Kerem'in pasında yay üzerinden topla buluşan Arda Güler, savunma arkasındaki Orkun Kökçü'yü gördü. Orkun tek topla meşin yuvarlağı Umut'a bıraktı ama Umut Nayir'in uygun pozisyonda vuruşu üstten dışarı gitti.A Milli Takımımız, Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick ile 3-1 öne geçti. Arda Güler'in savunma arkasına gönderdiği topu çok iyi takip eden Kerem, karşı karşıya pozisyonda topun dibine girdi ve kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu.Maçın son bölümde başka ciddi bir atak olmadı ve milli takımımız sahadan 3-1 galip ayrıldı.10. dakikada sol kanattan Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki İrfan Can'ın kafa şutunda top kalecide kaldı.25. dakikada ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.48. dakikada sağ çaprazdan Arda'nın kaleye şutunda savunmadan seken topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top Valdimarsson'da kaldı.58. dakikada Kerem'in filelere gönderdiği topta, pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.68. dakikada ceza alanının sol çaprazından Kerem'in şutunda topu kaleci Valdimarsson uzaklaştırdı.73. dakikada ay-yıldızlıların paslaşarak ceza sahasına kadar taşıdığı topu Orkun, Umut'a verdi. Umut'un kötü vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.Milli takım, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.Gürsel AkselEnea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 73 Zeki Çelik), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci (Dk. 73 Kenan Yıldız), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 Orkun Kökçü), İsmail Yüksek (Dk. 87 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Umut Nayir (Dk. 81 Okay Yokuşlu)Valdimarsson, Palsson (Dk. 59 Fridriksson), Gretarsson, Hermannsson, Finnsson, Anderson (Dk. 46 Willumsson), Thordarson, Gudmundsson, Thorsteinsson (Dk. 59 Traustason), Gudjohnsen, Sigurdsson (Dk. 59 Oskarsson)Dk. 2, 52 ve 88 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 37 Palsson (İzlanda): Dk. 44 Gretarsson, Dk. 73 Thordarson (İzlanda), Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Yedek kulübesinde) (Türkiye)