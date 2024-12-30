İşte Serdar Dursun'un yeni takımı! Anlaşma yakın

Alanyaspor'da istediği forma şansını bulamayan Serdar Dursun'a sürpriz talip çıktı. Dursun, Süper Lig'de ve farklı bir forma ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte Serdar Dursun'un yeni takımı! Anlaşma yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2024 13:35
Çaykur Rizespor, savunmadan hücuma kadar birçok bölgeye takviye yapmak üzere harekete geçti.

Kulübün scout ekibi, yönetim ve teknik heyet tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dört önemli isim üzerinde yoğunlaştı: Kamil Pestka, Luka Lochoshvili, Jonjo Shelvey ve Serdar Dursun.

Polonya'nın Rakow takımında forma giyen 26 yaşındaki stoper Kamil Pestka için Polonya basını, Çaykur Rizespor'un 500 bin Euro karşılığında kulübüyle anlaşmaya vardığını iddia etti.  LOCHOSHVİLİ İÇİN PAZARLIKLAR

Savunmanın sol kanadı için hedefteki isim olan Luka Lochoshvili, İtalya Serie B ekiplerinden Cremonese'de forma giyiyor. Transferin gerçekleşmesi adına 1 milyon Euro bütçe ayrıldığı ve kulübüyle bonservis görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi. 

SHELVEY VE SERDAR, RİZE'YE YAKIN

Çaykur Rizespor'un orta saha ve forvet takviyesi için belirlediği isimler ise deneyimli maestro Jonjo Shelvey ve golcü Serdar Dursun.

Eyüpspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Jonjo Shelvey ile prensipte anlaşmaya varıldığı, aynı şekilde Alanyaspor' un tecrübeli forveti Serdar Dursun'un da bonservisini alması durumunda ocak ayında Rize'ye imza atmaya geleceği öğrenildi.

Bu transferler, Rizespor'un Süper Lig'deki hedeflerini gerçekleştirmek için büyük önem taşıyor. Yönetimin kısa süre içinde resmi açıklamalarda bulunması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery