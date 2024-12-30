İşte Serdar Dursun'un yeni takımı! Anlaşma yakın

Çaykur Rizespor, savunmadan hücuma kadar birçok bölgeye takviye yapmak üzere harekete geçti.



Kulübün scout ekibi, yönetim ve teknik heyet tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dört önemli isim üzerinde yoğunlaştı: Kamil Pestka, Luka Lochoshvili, Jonjo Shelvey ve Serdar Dursun.



Polonya'nın Rakow takımında forma giyen 26 yaşındaki stoper Kamil Pestka için Polonya basını, Çaykur Rizespor'un 500 bin Euro karşılığında kulübüyle anlaşmaya vardığını iddia etti. LOCHOSHVİLİ İÇİN PAZARLIKLAR



Savunmanın sol kanadı için hedefteki isim olan Luka Lochoshvili, İtalya Serie B ekiplerinden Cremonese'de forma giyiyor. Transferin gerçekleşmesi adına 1 milyon Euro bütçe ayrıldığı ve kulübüyle bonservis görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.



SHELVEY VE SERDAR, RİZE'YE YAKIN



Çaykur Rizespor'un orta saha ve forvet takviyesi için belirlediği isimler ise deneyimli maestro Jonjo Shelvey ve golcü Serdar Dursun.



Eyüpspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Jonjo Shelvey ile prensipte anlaşmaya varıldığı, aynı şekilde Alanyaspor' un tecrübeli forveti Serdar Dursun'un da bonservisini alması durumunda ocak ayında Rize'ye imza atmaya geleceği öğrenildi.



Bu transferler, Rizespor'un Süper Lig'deki hedeflerini gerçekleştirmek için büyük önem taşıyor. Yönetimin kısa süre içinde resmi açıklamalarda bulunması bekleniyor.



