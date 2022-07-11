İşte Galatasaray'ın Seferovic teklifi!

SOLBAKKEN ARKA PLANDA

BENFICA'NIN KARARI BEKLENİYOR!

Galatasaray, santrfor takviyesi ile ilgili İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.Alternatif isimler içindeki Umut Bozok'tan ise yıllık maliyeti sebebiyle beklemeye geçmiş durumda.Ayrıca, Norveçli hücum oyuncusu Ola Solbakken'in, Teknik Direktör Okan Buruk'un tam istediği tarzda bir oyuncu olmaması sebebiyle transferinin şu an için arka planda kaldığı öğrenildi.İspanyol ekibi Mallorca, Seferovic için Benfica'ya 1 milyon kiralama, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif yaptı. Galatasaray da benzer teklifi Portekiz ekibine iletti. Benfica'nın kararını bu hafta içerisinde vermesi bekleniyor.