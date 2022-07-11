İşte Galatasaray'ın Seferovic teklifi!

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Benfica'nın yıldız golcüsü Haris Seferovic için Portekiz ekibine teklifini iletti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
İşte Galatasaray'ın Seferovic teklifi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2022 11:56
Galatasaray, santrfor takviyesi ile ilgili İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.

Alternatif isimler içindeki Umut Bozok'tan ise yıllık maliyeti sebebiyle beklemeye geçmiş durumda.

SOLBAKKEN ARKA PLANDA

Ayrıca, Norveçli hücum oyuncusu Ola Solbakken'in, Teknik Direktör Okan Buruk'un tam istediği tarzda bir oyuncu olmaması sebebiyle transferinin şu an için arka planda kaldığı öğrenildi.

BENFICA'NIN KARARI BEKLENİYOR!

İspanyol ekibi Mallorca, Seferovic için Benfica'ya 1 milyon kiralama, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif yaptı. Galatasaray da benzer teklifi Portekiz ekibine iletti. Benfica'nın kararını bu hafta içerisinde vermesi bekleniyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ