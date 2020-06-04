İşte Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül'e yaptığı teklif

Fenerbahçe, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan deneyimli Gökhan Gönül için düğmeye bastı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
İşte Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül'e yaptığı teklif
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04 Haziran 2020 09:14
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün transferi için harekete geçti. Sarı- Lacivertliler, Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kulübünden yeni mukavele için geri dönüş alamayan deneyimli oyuncunun kapısını çaldı, teklifini iletti.

800 BİN EURO + KAPTANLIK

Eski sağ bekini 4 yıl aradan sonra takıma döndürmek isteyen Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki yıldıza yıllık 800 bin Euro nakit para önerdiği bildirildi.

Gökhan Gönül son senesinde Beşiktaş'ta 1.7 milyon Euro kazansa da salgın sonrası talep edilen yüzde 50'lik maaş indirimi sonrası Beşiktaş'tan alabileceği ücret Kanarya'nın önerdiği rakama iniyor. Fenerbahçe'nin eski oyuncusuna yaptığı teklifte paranın yanı sıra takım kaptanlığı da bulunuyor.

Yeni sezonda sportif direktör olması beklenen Emre'nin kaptanlık için Luiz Gustavo'yu düşündüğü, ancak Gökhan Gönül transferi gerçekleşirse, Gustavo ile Gökhan'ın kaptanlığı birlikte yürüteceği kaydedildi.

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