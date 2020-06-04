800 BİN EURO + KAPTANLIK

Fenerbahçe,'ün transferi için harekete geçti. Sarı- Lacivertliler, Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kulübünden yeni mukavele için geri dönüş alamayan deneyimli oyuncunun kapısını çaldı, teklifini iletti.Eski sağ bekini 4 yıl aradan sonra takıma döndürmek isteyen Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki yıldızanakit para önerdiği bildirildi.Gökhan Gönül son senesinde Beşiktaş'ta 1.7 milyon Euro kazansa da salgın sonrası talep edilen yüzde 50'lik maaş indirimi sonrası Beşiktaş'tan alabileceği ücret Kanarya'nın önerdiği rakama iniyor.Yeni sezonda sportif direktör olması beklenen Emre'nin kaptanlık için Luiz Gustavo'yu düşündüğü, ancak Gökhan Gönül transferi gerçekleşirse, Gustavo ile Gökhan'ın kaptanlığı birlikte yürüteceği kaydedildi.