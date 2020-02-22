İşte Fatih Terim'in sürpriz 'B Planı'

Fatih Terim, Kadıköy'deki derbi maç için Florya'da alternatif planlar da denedi. Üçlü savunma, bu alternatiflerden birisi...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
İşte Fatih Terim'in sürpriz 'B Planı'
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22 Şubat 2020 11:51
Galatasaray'da Lemina'nın Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olması üzerine yeni bir oyun planı gündeme geldi.

Fatih Terim'in, Kadıköy'de orta sahadaki açığı kapatmak adına taktik antrenmanlarında üçlü savunma dizilişini de denediği ortaya çıktı.

Terim'in taktik idmanlarında savunmada Marcao-Ahmet-Donk üçlüsünü bir arada oynatıp orta sahayı da Ömer-Seri-Emre'den oluşturmayı planladığı belirtildi.

Üçlü savunma dizilişinde Onyekuru, ilk 11'de düşünülmedi.




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