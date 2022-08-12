İşte Batshuayi'nin F.Bahçe'ye maliyeti

Michyismi, forvet adayları arasında ilk sıraya yükseldi. Bunun iki önemli nedeni var. İlki, geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren yıldız futbolcunun Türkiye'ye ve İstanbul'da yaşamaya alışık olması. Diğeri ise ekonomik şartlar...Belçikalı oyuncununile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Buna rağmen Maviler, kadroda düşünmediği Batshuayi'yiolarakhazır. Üstelik İngiliz ekibinin Fenerbahçe'yi cezbeden tek tavrı bu değil. 28 yaşındaki oyuncu Chelsea'denalıyor. Fenerbahçe ilk görüşmede bunun 2.5 milyon eurosunu verebileceğini söyledi. Ancak pazarlıklar sonrası Sarı-lacivertliler,Eğer Sarı-Lacivertliler bu transferi bitirmeye karar verirse, Batshuayi, aradaki farkı da Chelsea'den alacak.Michy Batshuayi gelmesi halinde bu sezonu kiralık olarak geçirecek. Eğer performansıyla Fenerbahçe yönetimini ikna edebilirse, sezon sonunda boşa çıktıktan sonra yıldız futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme için masaya oturulabilir. Belçikalı forvet, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 42 resmi maça çıktı. Batshuayi, 14 kez ağları havalandırırken, 5 de asist yaptı.