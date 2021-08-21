İşte Ali Koç'un transferdeki 4 şifresi

Helsinki maçı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "İnşallah hesabı kitabı doğru yapabilirsek dört transferimiz olacak" sözlerinin perde arkası ortaya çıktı.Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Bu isimlerin bir forvet, bir sol bek ve bir de orta saha oyuncusu olacağı, ayrıca bu transferler bittikten sonra da bir tane de kanat forvet alınacağı belirtildi.Fenerbahçe'nin sol kanat için 1 numaralı adayı Arsenal'de gözden çıkarılan ve Mesut Özil'in yakın arkadaşı olan Sead Kolasinac...Santrforda ise Alexander Sörloth'un durumu bekleniyor. Marsilya'nın da ilgilendiği golcü oyuncunun Avrupa'da transfer sezonunun sona ereceği 31 Ağustos tarihine kadar gönderilmemesi durumunda Red Bull Leipzig ile masaya oturulacak ve transfer bitirilmeye çalışılacak.