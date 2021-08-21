İşte Ali Koç'un transferdeki 4 şifresi

"İnşallah 4 transfer olacak" diyen Ali Koç'un işaret ettiği mevkilerin santrfor, sol bek, orta saha ve kanat forvet olduğu belirtildi

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
İşte Ali Koç'un transferdeki 4 şifresi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2021 11:11
Helsinki maçı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "İnşallah hesabı kitabı doğru yapabilirsek dört transferimiz olacak" sözlerinin perde arkası ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Bu isimlerin bir forvet, bir sol bek ve bir de orta saha oyuncusu olacağı, ayrıca bu transferler bittikten sonra da bir tane de kanat forvet alınacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin sol kanat için 1 numaralı adayı Arsenal'de gözden çıkarılan ve Mesut Özil'in yakın arkadaşı olan Sead Kolasinac...

Santrforda ise Alexander Sörloth'un durumu bekleniyor. Marsilya'nın da ilgilendiği golcü oyuncunun Avrupa'da transfer sezonunun sona ereceği 31 Ağustos tarihine kadar gönderilmemesi durumunda Red Bull Leipzig ile masaya oturulacak ve transfer bitirilmeye çalışılacak. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.