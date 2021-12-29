İsmet Taşdemir: 'Mağlubiyeti hak ettik'

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup olan Bodrumspor teknik direktörü İsmet Taşdemir, değerlendirmelerde bulundu.



Kupaya 5. turda veda eden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, genç oyunculara forma şansı verdiklerini belirterek, "Kupada 3. maçımız. Genç oyunculara forma şansı verdik. Bu maçta da öyle oldu. Kötü oynadık. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Elendik. Yolumuza ligde devam edeceğiz." diye konuştu.





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