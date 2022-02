İRFAN CAN KAHVECİ'NİN ÇIKMA NEDENİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.Maçla ilgili konuşan İsmail Kartal "İlk devre maça iyi başladık. Her şey planladığımız gibi gidiyordu. 1-2 pozisyonumuz da vardı. Rakibinde vardı. Tamamen bir taktik maçı gibiydi ilk devre. Başakşehir'in ne yapmak istediğini biliyorduk. Biz de bir plan üzerine çalışmıştık." dedi.İrfan Can Kahveci'nin ikinci yarının başında oyundan çıkmasının nedenini anlatan İsmail Kartal "İrfan'ın omzunda problem vardı. Mecburen oyuncu değişikliği gitti. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Bir gol yedik. Değişik hamleler yaptık oyunu çevirmek için. Bunların zamanı da doğruydu ama üretken olamadık. Rakibin 1 golü vardı. Çok pozisyonu yoktu. İkinci yarıda bir şeyler üretemedik. 1-0 kaybettik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.Medipol Başakşehir hakkında konuşan İsmail Kartal "Başakşehir'in kendine göre bir oyun kültürü var yıllardır. Bunu sürekli oynayabiliyorlar. Biz de böyle bir takıma karşı ilk devre gerçekten kendi kontrolümüzdeydi ve rakibe üstünlük sağladık. İlk yarıda bir bölüm bizde, bir bölüm onlardaydı. İkinci yarı onlara geçti. Golden sonra bazı oyuncularımızın morali bozuldu. Fiziksel olarak düşenler oldu. Bunların zamanlamasıyla beraber yerinde değişiklikler yaptık ama olmadı." dedi.Taraftarlara mesaj gönderen İsmail Kartal "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Fenerbahçe futbol takımı 1 gol yediği zaman 2 tane atmalı, maçı çevirmesini bilmeli. Biz bu akşam bunu gerçekleştiremedik. Maçı biz de kazanabilirdik. Bu taraftarımızın enerjisini yanımıza çekip, çok farklı ve bambaşka bir sonuçla burada maç bitebilirdi. 1 gol yediğimiz için bir tepkiler, protestolar oldu. Bunların olmamasını istiyor, diliyorum. Futbolcular, bizim futbolcularımız. Bu stadyum, bizim stadyumumuz. Bizler Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Bunun için taraftarlarımızdan sağduyu, sakinlik, takımımıza destek istiyorum. Gerçekten zor bir dönemdeyiz. Maç 0-0 yani. İyi mücadele var. Ortada bir taktik savaşı var. Biz de atabilirdik. Dengede bir oyundu. Onlar 1 golle maçı kazandılar. Taraftarlar, bizim taraftarımız. Onlar varsa biz varız. Bu takım da bizim takımımız. Bunun sonu yok. Taraftarlarımızın birazcık daha sakin olmaları, desteklemeleri lazım. Bugün kaybettik ama 3 gün sonra kupa maçımız var çok önemli. O maça oyuncularımı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağım." açıklamasını yaptı.İsmail Kartal, Fenerbahçe için sonuna kadar savaşacağını belirtirken "Ben bir Fenerbahçeliyim. Kaçmam, arkamı dönmem, bu takım için sonuna kadar savaşımı veririm taraftarımızı mutlu etmek için. Ne kadar bunu başarabilirim, yapabilirim. Tek başıma bu benim yapabileceğim bir iş değil. Taraftarımızın da destek vermesi lazım. Oyuncularımızın da birazcık daha sorumluluk alması lazım. Tek başıma yapabileceğim bir iş değil. Ben elimden geleni bir Fenerbahçeli olarak yaparım. Gece gündüz Samandıra'dayım. Bu takım iyi olsun diye ekibimle beraber çalışıyorum." dedi.Protestoların hatırlatılması üzerine İsmail Kartal "Bu kolay bir iş değil. Protestoların olmaması gerek. Belki bundan sonra da olacak. Benden önca de oluyordu. Altay maçında her şey çok güzeldi. Gol yedik ama tepki olmadı, o maçı kazandık. Oyuncularımızla birlikte bu forma, bu camia için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ben oradayım zaten. Ben arkamı dönmem. Fenerbahçe için çok savaştım. Ne kadar başarılı oluruz bilmem. Onu yüce Rabbim bilir. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.Yönetimin destek verdiğini açıklayan İsmail Kartal "Taraftarlarımız biraz daha destek vermeli. Oyuncularımız da elinden gelenin en iyisini yapmalı.Başkanımız da yöneticilerimizle çok ilgileniyorlar. Sağ olsunlar, maçtan sonra geldiler oyuncularıma geçmiş olsun dilediler, 'Kaldırın kafanızı olur, 3 gün sonra maçınız var, onu düşünün, konsantre olun' dediler. Kendilerine başarılar dilediler. Birlikte takım olursak başarılı olabiliriz." açıklamasını yaptı.İsmail Kartal, "Bu kolay bir iş değil. Bu olmaması gereken bir şey. Maalesef oldu. Bundan sonra da olacak. Altay maçında her şey çok güzeldi. Gol yememize rağmen hiçbir şey olmadı ve o maçı kazandık. Bundan sonra ümit ediyorum ki, hep beraber bu forma, camia, taraftar için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ben gece gündüz Fenerbahçe için çalışıyorum, Samandıra'dayım. Ben Fenerbahçeliyim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve yapmaya da devam edeceğim. Bunu herkes böyle bilsin. Onun için hayatım boyunca bu camiada birçok savaş, birçok mücadele içine girdim. Ben kaçmam, arkamı da dönmem. Sonuna kadar bu takım için buradayım. Ne kadar başarılı oluruz, olamayız yüce rabbim bilir. Şunu herkes bilsin ki ben elimden gelenin en iyisini sonuna kadar yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı."Hücum hattına transfer olacak mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan İsmail Kartal "Zamanında doğru hamleler yaptık. İstediğimiz gibi üretken değildik. 1-0 gerideyiz, kendi evimizdeyiz. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu oyunu kendi lehimize çevirmemiz için. Hücum hattında başarılı olabileceğine inandığımız oyuncuları oyuna sürdük. Belki 1 gol ve ardından 1 gol daha maçı çevirebileceğimizi düşündük. Olmadı. Yönetimimiz transferle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bakalım. İnşallah hayırlısı olur." dedi.