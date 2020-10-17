İsmail Kartal: 'Kazanamıyorsanız kaybetmemeyi bilmeniz lazım'

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor karşılaşmasına ilişkin, "Kazanamasanız da bu ligde kaybetmeyeceksiniz. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." dedi.



Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak 1 puanla sahadan ayrıldıklarını söyledi.



Milli maçtan dönen oyuncuların son anda aralarına katıldığını ve yorgunluklarının olduğunu ifade eden Kartal, şunları kaydetti:



"Zaten ilk 45 dakika sonunda Shengelia ile Milesovic'i oyundan çıkardık. Beklemediğimiz bir anda duran toptan gol yedik. Maalesef maç başından sonuna kadar oyun çok fazla durdu. Bu da bizim oyun tempomuzu düşürdü. İşin açıkçasını söylemek gerekiyorsa sonuçta beklenmedik golden sonra yaptığımız hamlelerle golü bulduk. Birkaç gol pozisyonu daha bulduk. Sonuç olarak bugün kazanmak için çıkmıştık ancak kazanamadık. Kazanamasanız da bu ligde kaybetmeyeceksiniz. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum."



