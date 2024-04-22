İsmail Kartal'dan oyuncularına uyarı: 'Artık her maç final'

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Avrupa defterini de kapatan Fenerbahçe artık tüm dikkatini Süper Lig'e verecek. Galatasaray ile sıkı bir zirve yarışına giren sarı-lacivertliler, bugün Sivas ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, Teknik Direktör İsmail Kartal öğrencileriyle bir toplantı yaptı.
"OLYMPIAKOS MAÇINA TAKILIP KALMAYIN"
Artık kritik haftalara girildiğini ve herhangi bir puan kaybının telafisinin çok zor olacağını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcının, "Son haftalar her takım için zordur. Her mücadeleye bunun bilincinde çıkmayılız. Gönül isterdi ki Avrupa'da da yolumuza devam edelim. Ama olmadı. O sayfayı kapatıp önümüze bakmalıyız. Hiçbirinizin Olympiakos maçına takılıp kalmasını istemiyorum. Tüm dikkatimizi artık Süper Lig'e vermeliyiz. Ligde şampiyon olarak bizi bu sezon her maçta destekleyen taraftarımızı mutlu etmeliyiz" dediği öğrenildi.
"SİZE GÜVENİYORUM"
Sivas'ın her takım için zor bir deplasman olduğunu da hatırlatan Kartal'ın, "Sivas sahasında çok iyi oynayan bir takım. G.Saray ve Trabzonspor ile berabere kaldılar, Beşiktaş'ı da mağlup ettiler. Nasıl bir rakiple oynayacağımızın bilincinde sahaya çıkalım. Her maçta olduğu gibi Sivas karşısında da ilk dakikadan itibaren baskı kurup skor üstünlüğünü erken almalıyız. Size güveniyorum. Kimsenin aldıkları sonuçlara odaklanmayalım. Bütün maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkalım" ifadelerini kullandığı bildirildi.
"OLYMPIAKOS MAÇINA TAKILIP KALMAYIN"
Artık kritik haftalara girildiğini ve herhangi bir puan kaybının telafisinin çok zor olacağını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcının, "Son haftalar her takım için zordur. Her mücadeleye bunun bilincinde çıkmayılız. Gönül isterdi ki Avrupa'da da yolumuza devam edelim. Ama olmadı. O sayfayı kapatıp önümüze bakmalıyız. Hiçbirinizin Olympiakos maçına takılıp kalmasını istemiyorum. Tüm dikkatimizi artık Süper Lig'e vermeliyiz. Ligde şampiyon olarak bizi bu sezon her maçta destekleyen taraftarımızı mutlu etmeliyiz" dediği öğrenildi.
"SİZE GÜVENİYORUM"
Sivas'ın her takım için zor bir deplasman olduğunu da hatırlatan Kartal'ın, "Sivas sahasında çok iyi oynayan bir takım. G.Saray ve Trabzonspor ile berabere kaldılar, Beşiktaş'ı da mağlup ettiler. Nasıl bir rakiple oynayacağımızın bilincinde sahaya çıkalım. Her maçta olduğu gibi Sivas karşısında da ilk dakikadan itibaren baskı kurup skor üstünlüğünü erken almalıyız. Size güveniyorum. Kimsenin aldıkları sonuçlara odaklanmayalım. Bütün maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkalım" ifadelerini kullandığı bildirildi.