İsmail Kartal'a veda edilecek

Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör Jorge Jesus'un imza töreni bugün saat 15.00'da gerçekleşecek. Fenerbahçe'de ayrıca teknik direktör İsmail Kartal'a veda edilecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'a veda edilecek
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03 Haziran 2022 08:18
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a veda ediliyor.

Cumartesi günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek Mali Genel Kurul'da Başkan Ali Koç, İsmail Kartal'a özel bir plaket sunacak ve kongre üyelerinin huzurunda onurlandıracak.

2021-22 sezonunu İsmail Kartal ile ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de büyük takdir toplayan tecrübeli çalıştırıcı için özel bir video da hazırlandı.

 

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