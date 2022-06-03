İsmail Kartal'a veda edilecek

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a veda ediliyor.



Cumartesi günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek Mali Genel Kurul'da Başkan Ali Koç, İsmail Kartal'a özel bir plaket sunacak ve kongre üyelerinin huzurunda onurlandıracak.



2021-22 sezonunu İsmail Kartal ile ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de büyük takdir toplayan tecrübeli çalıştırıcı için özel bir video da hazırlandı.









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