İskoçya yenilmez Danimarka'yı yendi

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda İskoçya, sahasında Danimarka'yı 2-0 yenerek grubunu 2. sırada tamamladı ve play off-lara kaldı.

, Fotoğraf; EPA
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İskoçya yenilmez Danimarka'yı yendi
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16 Kasım 2021 00:46
Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda İskoçya ile Danimarka karşı karşıya geldi.

Hampden Park'da oynanan maçı İskoçya 2-0 kazanarak daha önce Dünya Kupası bileti alan Danimarka'ya ilk yenilgisini yaşattı ve grubunu 2. tamamladı.

Karşılaşmada İskoçya'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Souttar ve 86. dakikada Che Adams kaydetti.

Öte yandan Trabzonsporlu Cornelius, ilk 11'de başladığı maçta 72 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla İskoçya puanını 23 yaparak grup maçlarını 2. sırada tamamladı ve play-off'lara adını yazdırdı. Daha önce liderliğini garantileyen Danimarka ise 27 puanda kalarak grubu zirvede tamamladı.


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