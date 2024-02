İşitme engelliler futsal takımları bir ilkin peşinde

İşitme Engelliler A Milli Erkek ve Kadın Futsal Takımı, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) her iki kategoride de şampiyon olmak istiyor.



Erzurum'da 2-12 Mart'ta düzenlenecek olimpiyatlar öncesi kampa giren milliler, başarılı olmak için sıkı çalışma yapıyor.



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarihinde de futsalda ilk kez olimpiyat oyunlarına katılacak ay-yıldızlı ekip, organizasyonu şampiyonlukla taçlandırıp Türkiye'de bu alanda bir ilki başarmayı hedefliyor.



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve milli takımların teknik direktörü Ersan Tolukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 kadın, 14 erkek sporcu ile olimpiyatlara hazırlık için kamp yaptıklarını söyledi.



Turnuvaların yapılacağı yerde kampa girmek istediklerini ifade eden Tolukan, şöyle konuştu:



"Futbolda kadınlarımız Malezya'daki son dünya şampiyonasında ikinci oldu. İlk defa böyle bir başarı kazandılar. Erkeklerimizin olimpiyat ve dünya şampiyonlukları var. Yani tecrübeli takımlarla turnuvaya katılıyoruz. Kadın ve erkeklerde böyle başarılı olmuş bir takım. Geçmişteki şampiyonluklara baktığımızda bu organizasyonda ikincilik, üçüncülük dahil bizim için başarısızlık sayılacaktır. Her zaman hedefimiz Türkiye için birincilik olacak. İnşallah kendi evimizde birinci oluruz."



"Antrenmanlarımızı bilimsel formatta yapıyoruz"



Tolukan, rakipleri analiz ederek çalıştıklarını dile getirerek, "İlk maçımızı kadınlarla başlatacağız. Futsal futboldan daha zor bir branş olarak geçiyor ve gruptaki takımlar gerçekten zorlu. Özellikle Avrupa ülkeleri başarılılar. Son dönemde diğer kıta ülkeleri de başarı göstermeye başladı. Kadınlarda Polonya, İngiltere ve Almanya gibi zorlu rakiplerimiz var. Son dönemde özellikle dünya şampiyonasında izlediğimiz zorlu rakiplerimiz var. Biz bunların maçlarını izleyip analiz ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızı bilimsel formatta yapıyoruz. Kadınlarda inşallah gruptan çıkıp finale adımızı yazdırarak şampiyon olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Erkek takımı hakkında da konuşan Tolukan, "Onların da çok zorlu bir grubu var. Tabiri caizse 'ölüm grubu' adı altında bir grupta mücadele edeceğiz. Son Avrupa finalini oynayan İspanya ve İtalya takımlarından İtalya ve son dünya şampiyonu İran bizim grubumuzda. Zorlu rakipler ama biz bunları kafaya takmıyoruz çünkü çalışmalarımızı en üst seviyede devam ettiriyoruz. İnanıp Erzurum halkını yanımıza alarak iki kategoride de şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.



Kaptan Mahmut Aktaş: "Hedefimiz kendi seyircimiz önünde şampiyon olmak"



A Milli Erkek Futsal Takım Kaptanı Mahmut Aktaş da turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:



"(Futbol) Milli takımda Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları yaşadım. Erzurum'daki oyunlarda ilk maçımız İtalya ile olacak ve inşallah yenerek olimpiyatlara iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Daha önce başka ülkelerde katılmıştık ama ilk defa kendi ülkemizde, kendi sahamızda bu turnuvaya katılacağız. Pozitif ortamda çalışmalarımıza devam ediyor, her geçen gün üstüne koyarak çalışıyoruz. Hedefimiz kendi seyircimiz önünde şampiyon olmak."





