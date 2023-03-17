İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı'nın kamp programı

İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için ilk kamp çalışmasına başlayacak.



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası, 13-23 Haziran tarihlerinde Girit Adası'nda gerçekleştirilecek.



Milli takım, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için ilk kampa 20 Mart Pazartesi günü Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başlayacak. Başantrenör Özlem Şencan ve tüm teknik ekibin bir arada olduğu kamp programı, 31 Mart'ta sona erecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Kerim Vural, milli takımın verimli bir kamp dönemi geçirmesini dileyerek "13 Haziran'da Yunanistan'da başlayacak Dünya Şampiyonası'nda kızlarımızın elinden geleni yapacağını biliyorum. Millilerimizin bir kez daha göğsümüzü kabartacağından hiç şüphemiz yok. Kızlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Kampa davet edilen milli basketbolcular şunlar:



Çağla Aslan, Çağlanur Uzundurukan, Kübra Demir, Elif Çakırtaş, Büşra Çevik, Dilan Göçmeoğlu, Feyzanur Bal, Gülfer Tokatlı, Selin Çalışkan, Esin Bilgili, Viktoriya Koyuncu, İnci Göğer, Pelin Yılmaz, Beyza Nur Gümüş.





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