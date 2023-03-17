İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı'nın kamp programı

İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı, Dünya Şampiyonası için kampa girecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı'nın kamp programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2023 18:06
İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için ilk kamp çalışmasına başlayacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası, 13-23 Haziran tarihlerinde Girit Adası'nda gerçekleştirilecek.

Milli takım, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için ilk kampa 20 Mart Pazartesi günü Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başlayacak. Başantrenör Özlem Şencan ve tüm teknik ekibin bir arada olduğu kamp programı, 31 Mart'ta sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Kerim Vural, milli takımın verimli bir kamp dönemi geçirmesini dileyerek "13 Haziran'da Yunanistan'da başlayacak Dünya Şampiyonası'nda kızlarımızın elinden geleni yapacağını biliyorum. Millilerimizin bir kez daha göğsümüzü kabartacağından hiç şüphemiz yok. Kızlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kampa davet edilen milli basketbolcular şunlar:

Çağla Aslan, Çağlanur Uzundurukan, Kübra Demir, Elif Çakırtaş, Büşra Çevik, Dilan Göçmeoğlu, Feyzanur Bal, Gülfer Tokatlı, Selin Çalışkan, Esin Bilgili, Viktoriya Koyuncu, İnci Göğer, Pelin Yılmaz, Beyza Nur Gümüş.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery