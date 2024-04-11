İrfan Can Kahveci'den bir ilk!

Fenerbahçe'de Olympiakos ağlarını sarsan İrfan Can Kahveci elemelerin ardından ilk kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci'den bir ilk!
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11 Nisan 2024 22:02
Son güncelleme 11 Nisan 2024 22:04
Olympiakos karşısında 74. dakikada Szymanski'nin pasında fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci bu sezonki 15. golünü atarken, Avrupa'da eleme maçlarının ardından ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ligde forma giydiği 27 karşılaşmada 10 gol atıp 9 da asist yapan milli futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde de 4 gol atıp 2 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

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