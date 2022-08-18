İrfan Can Kahveci, 4 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 4 müsabaka sonrası maç kadrosunda yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci, 4 maç sonra kadroda
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18 Ağustos 2022 22:45
Fenerbahçe'nin bir diğer tecrübeli ismi İrfan Can Kahveci, 4 maç sonra kadroda yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e karşı forma giyen ve ardından sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovacko maçlarının yanı sıra ligdeki Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarını kaçırmıştı.

İrfan Can, maça yedekler arasında başladı.

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