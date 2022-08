Fenerbahçe'nin bir diğer tecrübeli ismi İrfan Can Kahveci, 4 maç sonra kadroda yer aldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e karşı forma giyen ve ardından sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovacko maçlarının yanı sıra ligdeki Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarını kaçırmıştı.



İrfan Can, maça yedekler arasında başladı.





