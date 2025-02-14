İrfan Can Eğribayat, kalede devleşti

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, Anderlecht önünde gösterdiği performansla alkışları kaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Eğribayat, kalede devleşti
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14 Şubat 2025 09:04
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

Dominik Livakovic'in yokluğunda eldivenleri devralan İrfan Can Eğribayat, Anderlecht önünde gösterdiği performansla alkışları kaptı.

5 net kurtarış yapan başarılı eldiven, tribünlerin beğenisini kazandı.

Skor 1-0 iken Adryelson'un kafa vuruşunda yaptığı kurtarışla takımını ayakta tutan İrfan Can, maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı. 

 

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