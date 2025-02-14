İrfan Can Eğribayat, kalede devleşti

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.
Dominik Livakovic'in yokluğunda eldivenleri devralan İrfan Can Eğribayat, Anderlecht önünde gösterdiği performansla alkışları kaptı.
5 net kurtarış yapan başarılı eldiven, tribünlerin beğenisini kazandı.
Skor 1-0 iken Adryelson'un kafa vuruşunda yaptığı kurtarışla takımını ayakta tutan İrfan Can, maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı.
Dominik Livakovic'in yokluğunda eldivenleri devralan İrfan Can Eğribayat, Anderlecht önünde gösterdiği performansla alkışları kaptı.
5 net kurtarış yapan başarılı eldiven, tribünlerin beğenisini kazandı.
Skor 1-0 iken Adryelson'un kafa vuruşunda yaptığı kurtarışla takımını ayakta tutan İrfan Can, maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı.
YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<