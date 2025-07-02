İrfan Buz: 'Aboubakar gündemimizde yok'

Kadrosuna Sadık Çiftpınar ve Caner Erkin'i dahil eden Sakaryaspor için Vincent Aboubakar iddiası gündeme geldi.Sakaryaspor teknik direktörü İrfan Buz'dan Aboubakar açıklaması geldi.Radyospor'a konuk olan İrfan Buz,dedi.Kariyerinde Coton Sport FC, Valenciennes FC, Lorient, Porto, Beşiktaş, Al-Nassr ve Hatayspor takımları bulunan Aboubakar geride kalan sezonu Hatay'da geçirdi. 33 yaşındaki Kamerunlu golcü geride kalan sezonda 28 maçta 8 gol ile 2 asist yaptı ve 10 gole katkı sundu.