İrfan Buz: "Aboubakar gündemimizde yok"

İsmi Sakaryaspor'la anılan Vincent Aboubakar için Sakaryaspor teknik direktörü İrfan Buz'dan açıklama geldi.

calendar 02 Temmuz 2025 14:40
Haber: Radyospor, Fotoğraf: AA
İrfan Buz: 'Aboubakar gündemimizde yok'
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Kadrosuna Sadık Çiftpınar ve Caner Erkin'i dahil eden Sakaryaspor için Vincent Aboubakar iddiası gündeme geldi.

Sakaryaspor teknik direktörü İrfan Buz'dan Aboubakar açıklaması geldi.

"ABOUBAKAR GÜNDEMİMİZDE YOK"

Radyospor'a konuk olan İrfan Buz, "Vincent Aboubakar önemli ve değerli bir futbolcu. Ancak Sakaryaspor'un transfer gündeminde yer alan bir isim değil. Aboubakar iddiaları gerçeği yansıtmıyor" dedi.


ABOUBAKAR'IN KARİYERİ

Kariyerinde Coton Sport FC, Valenciennes FC, Lorient, Porto, Beşiktaş, Al-Nassr ve Hatayspor takımları bulunan Aboubakar geride kalan sezonu Hatay'da geçirdi. 33 yaşındaki Kamerunlu golcü geride kalan sezonda 28 maçta 8 gol ile 2 asist yaptı ve 10 gole katkı sundu.

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