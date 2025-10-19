Inter, Roma'yı deplasmanda devirdi!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Roma ile Inter karşı karşıya geldi.



Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi Inter 1-0 kazandı.



Inter'e galibiyeti getiren gol 6. dakikada Ange-Yoan Bonny'den geldi.



Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 61 dakika forma giydi.



Bu sonuçla birlikte Inter ve Roma, ligde 15 puanda buluştu. Inter, averajla Roma'nın önüne geçti.



Gün sonunda Serie A'da oluşan puan durumunda Inter, Napoli ve Roma, 15'er puanla averajlarına göre sırasıyla Inter, Napoli ve Roma şeklinde sıralandılar. 4. sıradaki Milan'ın bir maç eksiğiyle puanı 13. Juventus ise yine 1 maç eksikle 12 puanla 5. sırada kendisine yer buldu. Serie A'daki zirve yarışı tüm hızıyla devam ediyor.



Serie A'nın 8. haftasında Inter, Napoli deplasmanına gidecek. Roma ise Sassuolo'nun konuğu olacak.



