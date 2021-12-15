Inter'de Eriksen ile yollar ayrılıyor!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter'de Christian Eriksen'in geleceği belli oluyor.



İtalyan basının haberine göre; Inter ile Danimarkalı futbolcu, sözleşmeyi karşılıklı olarak feshedecek.



Haberde Eriksen'in vücuduna yerleştirilmiş olan kardiyoverter defibrilatörün (ICD) kurallar nedeniyle oyuncunun Serie A'da oynamasına engel olduğu ve 30 yaşındaki futbolcu ile Inter'in fesih kararını bu yüzden alacağı yazıldı.



Eriksen için Danimarka'dan eski kulübü Odense'nin devreye gireceği belirtildi. Öte yandan Ajax'ın da yaklaşık 2 ay önce Eriksen'in raporlarını istediği aktarıldı.



Christian Eriksen'in ise evde istirahat halinde olduğu ve ocak ayında antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.



Eriksen, EURO 2020'de oynanan Finlandiya maçında kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan müdahale sonrasında Eriksen'in durumunun iyiye gittiği açıklanmıştı.





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