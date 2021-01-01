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Ingram: "Zion döndüğünde, cidden iyi olabiliriz!"

New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram, bu sezon Zion Williamson ve Pelicans'ın sıkıntılı süreci hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram, bu sezon Zion Williamson ve Pelicans'ın sıkıntılı süreci hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

NBA.com'dan Mark Medina ile konuşan Ingram, Pelicans ile yaptığı beş yıllık kontratın bitimine dek takımda kalmayı hedeflediği için, bu sezonun sunacağı her türlü mücadeleye hazır olduğunu açıkladı:

"New Orleans'ta nasıl bir tecrübe yaşayacağımı bilmeden, beş yıl boyunca burada kalacağıma dair bir anlaşma yaptım. Tabii ki, her zaman kazanan tarafta olmak isterim. Sürekli kaybetmek, hep sinir bozucudur. Lakin bence bu çeşit zorlukların içinden çıkmaya çalışmanın da kendine has bir güzelliği var. Takımımızla birbirimizi her gün daha iyi hale getirmenin bir yolunu bulmaya çalışma sürecindeyim."

"DÖNERSE, CİDDEN İYİ OLABİLİRİZ"

İyileşme süreci devam takım arkadaşı Zion hakkında da konuşan Ingram, Williamson'ın geri dönüşünün takımın seviyesini yükseltmesini beklediğini de sözlerine ekledi:

"Hiçbir beklentim yok. Her şey zihinsel ve fiziksel açıdan ne kadar sağlıklı olduğumuza ve neleri zorlamaya istekli olduğumuza bağlı. Ama geri döndüğünde, bence sahiden iyi olabiliriz. Özellikle genç oyuncularımızın, hücum ve savunmada düzene oturmalarının yollarını bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak bana kalırsa, kazanan bir takım olmak adına gereken adımları atabilecek durumdayız."

Ingram, New Orleans ile çıktığı 17 maçta 21.8 sayı, 6.2 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla oynuyor ve geçtiğimiz sezon Stan Van Gundy ile yollarını ayırarak Willie Green'le anlaştığında sezona daha iyi bir başlangıç yapmayı bekleyen Pelicans ekibi ise, şimdiye dek 7-18'lik derecesiyle Batı'da 13. sırada yer alıyor.


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