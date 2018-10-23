Ingram ve Rondo, kavgayla ilgili konuştu!

Brandon Ingram ve Rajon Rondo, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Los Angeles Lakers'ın Houston Rockets'la oynadığı karşılaşma sırasında çıkan kavga sonrası muhabirlere konuştular.
Ingram aldığı dört maçlık uzaklaştırma cezasının "beklediğinden iyi" olduğunu söylerken, Rondo ise olayla ilgili yorum yapmadı ve "dönmek için sabırsızlandığını" söyledi.
Ingram "her zaman takım arkadaşlarının arkasında olacağını" söylerken, olayla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Ceza beklediğimizden daha iyi çıktı. Yalnızca dört maç olduğu için mutluyum ama duygularımı daha iyi kontrol etmem gerektiğini biliyorum. Olayın sorumluluğunu üstleniyorum. Sanırım bunların olmasının sebebi ben oldum ve olanlardan ötürü tüm sorumluluğu üstleneceğim. Yüzde yüz, takım arkadaşlarıma karşı hata yapmış oldum ama onlar için bir adım öne de attım ve bunu her zaman yapacağım. Kalabalıkta beş Rockets oyuncusunu, bizim iki adamımızın karşısında görünce dayanamadım."
RONDO SPESİFİK KONUŞMADI
Rondo'nun olayla ilgili yorumları ise şöyle oldu: "Olayla ilgili konuşmasam benim için en iyisi olur. Olan oldu. Üç maç ceza aldığımı gördünüz. Bu haftasonu geri dönüp takımıma yardım etmeyi dört gözle bekliyorum. Herkes kim olduğumu ve takımımı biliyor. Ve yaptıklarımdan ve takım için ortaya koyduklarımdan ötürü bana halen saygı duyduklarını düşünüyorum."
Ingram'ın dört maçlık cezasının yanında, Rondo'nun cezası da üç maç uzaklaştırma cezasıydı.