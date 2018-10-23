Ingram ve Rondo, kavgayla ilgili konuştu!

RONDO SPESİFİK KONUŞMADI

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Brandon Ingram ve Rajon Rondo, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Los Angeles Lakers'ın Houston Rockets'la oynadığı karşılaşma sırasında çıkan kavga sonrası muhabirlere konuştular.Ingram aldığı dört maçlık uzaklaştırma cezasının "beklediğinden iyi" olduğunu söylerken, Rondo ise olayla ilgili yorum yapmadı ve "dönmek için sabırsızlandığını" söyledi.Ingram "her zaman takım arkadaşlarının arkasında olacağını" söylerken, olayla ilgili şu açıklamaları yaptı:Rondo'nun olayla ilgili yorumları ise şöyle oldu:Ingram'ın dört maçlık cezasının yanında, Rondo'nun cezası da üç maç uzaklaştırma cezasıydı.