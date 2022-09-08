"REDMOND FİKİR AYRILIKLARINI DİLE GETİRDİ"

Beşiktaş transfer döneminin kapanmasına saatler kala İngiliz ekibi Southampton'dan kanat oyuncusu Nathan Redmond'u renklerine bağladı. Redmond ile ilgili bir değerlendirme de eski takım arkadaşı Kyle Walker'dan geldi.İngiliz basınındaki haberde; Southampton oyuncusu Kyle Walker Peters, eski takım arkadaşı Nathan Redmond hakkında değerlendirmelerde bulundu. Walker, Redmond'a başarı diledi.Kyle Walker, "Onu kesinlikle özleyeceğiz. Takımda bazen sessiz kalmayarak her şeyi kabul etmeyen birine ihtiyaç duyarsınız. Redmond menajerle fikir ayrılığına düştüğünde bunu hep dile getirdi. Ama bunu her zaman saygı çerçevesinde yaptı" diye konuştu.