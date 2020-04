Boris Johnson, sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alındı.

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı, sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alındı.

"DAHA DA KÖTÜLEŞECEK" DEMİŞTİ

BAŞBAKAN, SAĞLIK BAKANI, PRENSE BULAŞTI

BORIS JOHNSON KİMDİR?



Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra mektubunda halka evde kalarak, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) korumaları ve hayat kurtarmaları için çağrıda bulunacak Johnson, ayrıca hükümetin salgınla mücadele etmek ve işletmeler ile çalışanları desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğu önlemleri anlatmıştı.En başından itibaren doğru zamanda doğru önlemleri almaya çalıştıklarını, gerekirse bunları daha da sıkılaştıracaklarını belirten İngiliz Başbakan mektubunda, "Sizinle açık konuşmam benim için önemli. İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek." ifadesini kullanmıştı.Bu arada İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis, ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını ifade ederek, halktan üzerine düşeni yapmasını ve hükümetin uyarılarını dikkate almasını istedi.Koronavirüse şimdiye kadar 1019 kurban veren İngiltere'de kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisinin görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 üç hafta boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor.İlk başlarda "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.Pazartesi günü alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.25 Mart'ta İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles, 27 Mart'ta da Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.Boris Johnson, 19 Haziran 1964 tarihinde ABD'nin New York şehrinde dünyaya gelmiştir. Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğludur. (Osman Kemal'in torunudur). Babasının (Stanley Johnson'ın) Kral II. George'a uzanan kökeninde İngilizlik, Almanlık ve Fransızlık da vardır. Annesi ise Rus-Yahudi paleograf Elias Avery Lowe'un torunudur. Müslüman, Yahudi, ve Hristiyanlardan oluşan atalarına atfen, kendisini "tek kişilik eritme kazanı" olarak tanımlamıştır. Boris ismini ailesinin tanıştığı bir Rus göçmenden almıştır.Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.23 Temmuz 2019'da, Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmiştir; 24 Temmuz 2019'da Theresa May'in istifasını takiben Birleşik Krallık başbakanı görevini üstlenmiştir. Kabinesini Brexit yanlısı isimler ile kuran Boris Johnson, 31 Ekim itibarıyla Brexit'i gerçekleştirme sözü vermiştir. 12 Aralık 2019'da gerçekleştirilen seçimlerde 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 365 sandalye kazanarak Margaret Thatcher'dan bu yana en yüksek oranda Muhafazakâr Parti zaferini elde etmiş oldu. 20 Aralık 2019'da yapılan oylamayla Johnson'ın Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği Brexit anlaşması 234'e karşı 358 oyla kabul edildi. Bu sonuçla, 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrıldı.