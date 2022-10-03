Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu derbide iki takımda da bazı futbolcular ilk kez derbi heyecanını tattı. Beşiktaş'tan 7, Fenerbahçe'den ise Jesus'un dışında 7 oyuncu derbi atmosferini gördü.



BEŞİKTAŞ'TA İLK DERBİLERİNE ÇIKTILAR



Ev sahibi Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Dele Alli, Nathan Redmond, Arthur Masuaku, Jackson Muleka ve Wout Weghorst derbide sahne aldı.



FENERBAHÇE İLE İLK DERBİ HEYECANI



Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Lincoln, Emre Mor ve Joao Pedro derbi atmosferini yaşadı.





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