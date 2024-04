İlhan Palut'tan flaş ayrılık açıklaması!

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Hiçbir zaman buradan ayrılacakmış gibi düşünerek çalışmıyoruz. Bu zaten doğru değil. Biz burada bütün planlamaları yapıyoruz." dedi.



İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.



Ligin 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahalarında Bitexen Antalyaspor'u konuk edeceklerini anımsatan Palut, Laine, Benhur Keser ve Mithat Pala'nın sakat olduğunu söyledi.



Palut, ligde son yedi maç kaldığını belirterek, "İlk rakibimiz Antalyaspor. Gerçekten potansiyeli yüksek oyunculara sahip özellikle uç bölgesinde. Çok çok tecrübeli bir teknik direktörü olan güçlü bir ekip. Çok iyi hazırlanmamız, yüksek tempoda oynamamız, çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Her puanın hedefleri için değerli olduğunu vurgulayan Palut, "İstanbulspor karşısında uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti aldık. Artık devamlılığı olan galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Pazar günü puanlar için elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.



"Şu an için hiçbir sıkıntı yok"



Palut, sözleşme süresinin sezon sonunda biteceğinin hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:



"Hiçbir zaman buradan ayrılacakmış gibi düşünerek çalışmıyoruz. Bu zaten doğru değil. Biz burada bütün planlamaları yapıyoruz. Olay şu boyutta değil, 'Hocam kontrat için oturalım şartları konuşalım.' Ben ligde maçlar devam ederken bunun için uygun zaman olduğunu düşünmüyorum. Zihnen burada bütün planlamaları yapıyorum orta vade en azından ama en büyük ağırlığı, en büyük konsantrasyonumu bugüne veriyorum. Dediğim gibi yönetim kurulu ile aramızda hiçbir sorun yok. Şehirle, camiayla hiçbir sorunumuz yok. Her şey güzel gidiyor ama dediğim gibi sadece bunun resmi kontrat kısmını konuşmaya başlamadık. Zaten işin en kolay kısmı orası. Şu an için hiçbir sıkıntı yok. Benim bu duruma konsantrasyonum yok ama böyle bir gündemin de olduğunu biliyorum. Yönetim kurulu başta olmak üzere hepimiz, 'Bu seneyi en iyi nerede bitirebiliriz?' konsantrasyonu içindeyiz."



Futbolda gelecek için net mesajların doğru olmadığına değinen Palut, güne konsantre olduklarının altını çizdi.



Palut, ligde kalan 7 maçın çok belirleyici olduğuna işaret ederek, "Artık her takımın yarım puana bile ihtiyacı var. Ligde 7-8 üst sıralardaki dört takımı çıkardıktan sonra diğer grubun bir anda hem ilk 5-6'yı zorlaması hem de küme düşme pozisyonuna girmesi muhtemeldi. Bugüne geldiğimiz zaman 3-4 takım biraz daha 'Acaba ligin üst tarafında, 5-6'ncı bitirebilir miyiz?' düşüncesini kendilerine hedef olarak seçti. Biz de dahil olmak üzere alt taraf ile puan olarak fark oluştu. Kalan maçlar büyük oranda rakiplerimizle ama şu anda sadece Antalyaspor maçına odaklanmış durumdayız." şeklinde görüş belirtti.



Takımın yaklaşık bir ay önce Avrupa hedefi stresine girdiğine dikkati çeken Palut, "Çok güzel bir heyecan ama Avrupa stresini genç takımın omuzuna çok erken bıraktık. Bence maç maç bakmalıyız. Yapabileceğimizin en iyisini yaparsak geleceğimiz nokta belli." diye konuştu.



Palut, Türk futbolunun çok gerildiğini dile getirerek, "Keşke sahanın içindeki mücadeleye daha çok odaklanılsaydı ama bizi çok fazla etkilemiyor. Türk futbolunun birer paydasıyız. Biz saha içindeki yarışa odaklanıyoruz. Geri kalan periyot buna aday. Son düzlükte sportif yarış devam eder ve biz de bu yarışta oluruz." ifadelerini kullandı.





