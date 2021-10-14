İlhan Palut: "Galatasaray maçını kazanmaya gideceğiz"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İlhan Palut: 'Galatasaray maçını kazanmaya gideceğiz'
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14 Ekim 2021 12:46
Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

Hücum hattındaki sakatlıklarla ilgili konuşan İlhan Palut "Sokol Cikalleshi, Arnavutluk'ta bir test yaptıracak. Gelince biz de test yaptıracağız. Ahmed Hassan da Mısır Milli Takımı'ndan problemli döndü. Sağlık durumuna bakacağız. İki oyuncumuzla alakalı negatif durumlar olursa, takım hattından hücuma takviye yapacağız. Artem Kravets de alternatiflerden olacak. Paul-Jose Mpoku'nun da sakatlığı var." dedi.

Milli takımlarından dönen isimlerin ardından Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen İlhan Palut "Galatasaray hazırlıklarına başladık. Galatasaray maçına iyi futbol oynamaya ve kazanmaya gideceğiz. İstanbul deplasmanı kolay değildir. İyi skor için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman'ın Konyaspor'un başına geçeceği yönündeki iddialara da cevap veren İlhan Palut "Sosyal medya hesabım yok, Aykut Kocaman iddialarını görmedim. Sosyal medya çığırından çıktı. Doğru ve yalan birbirine karıştı. Etkileniyor musunuz diye sorarsanız, etkilenmiyorum." açıklamasını yaptı.


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