iddaa oranları: Lokomotiv Moskova - Galatasaray

iddaa risk yönetimi, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçının iddaa oranlarını belirledi.

Haber; Sporx.com
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iddaa oranları: Lokomotiv Moskova - Galatasaray
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18 Ekim 2021 15:51
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda 3. maçında perşembe günü 20:00'de Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk olacak.

Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi

Lokomotiv Moskova'ya 2.25 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Galatasaray'ın galibiyet oranını 2.63 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.05 oldu.

 


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