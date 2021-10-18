iddaa oranları: Lokomotiv Moskova - Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda 3. maçında perşembe günü 20:00'de Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk olacak.
Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi
Lokomotiv Moskova'ya 2.25 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Galatasaray'ın galibiyet oranını 2.63 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.05 oldu.
Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi
Lokomotiv Moskova'ya 2.25 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Galatasaray'ın galibiyet oranını 2.63 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.05 oldu.