Icardi beklentiyi karşılayamadı

Bu sezon büyük maçların büyük oyuncusu olan Mauro Icardi, Konyaspor karşısında adeta tel tel döküldü.



Rakip ceza sahasında önemli fırsatlar yakalamasına rağmen bir türlü beklenen son vuruşu yapamayan Icardi, arkadaşlarının hazırladığı fırsatları kalitesine yakışmayacak şekilde harcadı.



6 şutun sadece 2'sinde isabet sağlayan Arjantinli yıldız, girdiği 14 ikilimi mücadelenin 10'unu kaybetti. 9 hava topunun 4'ünü kazanabilen 30 yaşındaki forvet, yüzde 80 pas isabetiyle mücadeleyi tamamladı.



Icardi'nin ligde 14 maçta 9 golü ve 6 asisti bulunuyor.





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