Ibaka, Raptors ile geleceği hakkında: "Ne olursa olsun, onları çok seviyorum"

Toronto Raptors forveti Serge Ibaka, Raptors ile geleceği hakkında konuştu.



Raptors sağlam bir 2019-20 sezonu geçirmiş ve derin bir playoff koşusu yapmıştı. Şimdi ise ekip, Fred Van Vleet, Ibaka ve Marc Gasol gibi birçok oyuncunun serbest oyuncu dönemine girdiğini görecek.



Üç sayı çizgisi gerisinden %38.5 isabet ile 15.4 sayı, 8.2 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalayarak kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Ibaka ile, birçok takımın ilgilenmesi bekleniyor.



31 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda lüks mücevher markası Tiffany & Co.'nun Instagram sayfasını devraldı ve Raptors'da kalıp kalmayacağı sorulduğunda, şunları söyledi:



"Toronto'ya, şehre, insanlara ve organizasyona olan sevgim konusunda her zaman açık olacağım. Raptors organizasyonuna bana güvendikleri, taraftarlara ise beni sevdikleri için saygım çok büyük.



Bildiğiniz gibi, serbest oyuncu dönemi yakında başlıyor ve bu işler benim elimde değil. Ama kesin olan bir şey var. Bilmenizi isterim ki Toronto'yu, Raptors taraftarlarını ve Kanada'yı çok seviyorum. Çünkü bana her zaman sevgi ve saygı gösterdiler. Benim için en önemli şey bu."



Bir süre önce, Ibaka ile son şampiyon Los Angeles Lakers'ın ilgilendiğine dair söylentiler çıkmıştı.



