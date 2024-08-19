Hyun-seok Hong: 'Trabzon'u ben istedim'

Trabzonspor'un bir süredir peşinde olduğu ve iki gün önce prensipte anlaşmaya vardığı Hyun-seok Hong'un geliş programı netleşiyor.
Güney Koreli orta saha oyuncusunun bugün Türkiye'ye gelmesi ve sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalaması bekleniyor. Yaklaşık 4 milyon euro bedelle transferi sonuçlandıran Trabzonspor, Gent'e ödemeyi taksitler halinde gerçekleştirecek. Karadeniz ekibi, yazışmaları kısa süre içerisinde sonuçlandırıp bu transferi resmen açıklamak istiyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 25 yaşındaki Hong, "Menajerim gitmememi söylese de Trabzon'a gitmeyi ben istedim ve kabul ettim" açıklamasında bulundu.
HYUN-SEOK HONG, ST. GALLEN'DE YOK
Hyun-seok Hong, perşembe günü Konferans Ligi'nde oynanacak St. Gallen maçında forma giyemeyecek. Gent ile Konferans Ligi'nde oynayan Güney Koreli'nin statü gereği yerini alamayacağı belirtildi. Trabzonspor turu geçerse yeni transfer, grup aşamasında oynayabilecek.
Güney Koreli orta saha oyuncusunun bugün Türkiye'ye gelmesi ve sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalaması bekleniyor. Yaklaşık 4 milyon euro bedelle transferi sonuçlandıran Trabzonspor, Gent'e ödemeyi taksitler halinde gerçekleştirecek. Karadeniz ekibi, yazışmaları kısa süre içerisinde sonuçlandırıp bu transferi resmen açıklamak istiyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 25 yaşındaki Hong, "Menajerim gitmememi söylese de Trabzon'a gitmeyi ben istedim ve kabul ettim" açıklamasında bulundu.
HYUN-SEOK HONG, ST. GALLEN'DE YOK
Hyun-seok Hong, perşembe günü Konferans Ligi'nde oynanacak St. Gallen maçında forma giyemeyecek. Gent ile Konferans Ligi'nde oynayan Güney Koreli'nin statü gereği yerini alamayacağı belirtildi. Trabzonspor turu geçerse yeni transfer, grup aşamasında oynayabilecek.
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