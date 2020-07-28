Hüseyin Üneş: 'Yabancı kuralı rekabetin önünü keser'

Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor'un Başkanı Hüseyin Üneş, TRT Spor'a konuştu.



Yabancı sınırının doğru olmayacağını kaydeden başkan, "Yabancı sınırıyla alakalı görüşlerim nettir. Yabancı sınırının Türk futboluna katkısı yok. Rekabetin önününü kesecektir" dedi.



Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden başkan, "İç transferde şu anda başladık. Devam ediyoruz. Sözleşmesini yenilemek istediğimiz futbolcular var. Yenilediklerimiz var. Bir noktaya geldiğimiz oyuncular var. Önümüzdeki günler daha hareketleri geçecektir." ifadelerini kullandı.



