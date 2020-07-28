Hüseyin Üneş: "Yabancı kuralı rekabetin önünü keser"

Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor'un Başkanı Hüseyin Üneş, yabancı kuralı ve Erzurum'un transfer hedefleri üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Hüseyin Üneş: 'Yabancı kuralı rekabetin önünü keser'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2020 18:50
Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor'un Başkanı Hüseyin Üneş, TRT Spor'a konuştu.

Yabancı sınırının doğru olmayacağını kaydeden başkan, "Yabancı sınırıyla alakalı görüşlerim nettir. Yabancı sınırının Türk futboluna katkısı yok. Rekabetin önününü kesecektir" dedi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden başkan, "İç transferde şu anda başladık. Devam ediyoruz. Sözleşmesini yenilemek istediğimiz futbolcular var. Yenilediklerimiz var. Bir noktaya geldiğimiz oyuncular var. Önümüzdeki günler daha hareketleri geçecektir." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için