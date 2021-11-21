Hulk'tan Trabzonspor'a haber var

Kısa süre önce Brezilya'dan Uol Esporte sürpriz bir iddia ortaya attı. Hulk'un, Trabzonspor'a transfer olma ihtimali olduğunu yazdı. Ancak bu iddia anında reddedildi.



Her transfer döneminde Türk takımlarının gündemine gelen Hulk için resmi açıklama ise, Atletico MG Başkan Sérgio Coelho'dan geldi.



Arena MRV'yi içeren bir etkinlik sırasında Coelho, Hulk'un menajeri ile anlaşmayı doğruladı. Yeni sözleşme hakkında ayrıntılı bilgi veren başkan, "Yaptık. Anlaştık. Bunu herkes bilsin. Hulk ile 2022'nin sonuna kadar sözleşme imzaladık. En az 20 maç oynarsa 2023'ün sonuna kadar sözleşesinin otomatik olarak yenileneceğine dair bir de madde var" dedi.



Hulk'un kariyerinin son zamanlarında Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği, bunun için de Türkiye''de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'a gelmek istediği iddia edilmişti.





İLGİLİ VİDEO