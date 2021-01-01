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House: "LeBron'a şapka çıkarmak gerek"

Eski NBA oyuncusu Eddie House, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e kariyerindeki uzun ömürlülüğü için övgüde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Eddie House, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e kariyerindeki uzun ömürlülüğü için övgüde bulundu.

LeBron'un lig bazında en takdir edilen yönlerinden biri de, 2003'ten beri ligde sürdürdüğü dominasyonunu bir şekilde koruyabilmesi olarak görülüyor.

ESPN ile yaptığı bir sohbette House bu konuya değinerek, 36 yaşındaki oyuncuyu kariyeri boyunca sürdürdüğü inanılmaz uzun ömürlülüğü için takdir etti:

"Şimdi olup bittiği gibi. Ligdeki bazı adamların kafalarına estiği zaman oynamadıklarını ve zamanı gelmediği sürece gereken performansı göstermediklerini düşünüyorum. Ben bu görüşe katılan biri değilim. İşte bu yüzden LeBron'a şapka çıkarmak gerekiyor. Oynamamasının tek nedeni, sakat olması. Müsait olduğu her zaman, sahaya çıkıp oynuyor."


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