Hollanda Milli Takımı, Türkiye maçına hazır

Hollanda Milli Takımı'nın Utrecht şehrindeki tesisleri olan KNVB Campus'te teknik direktör Louis van Gaal yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Hollanda Milli Takımı, Türkiye maçına hazır
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06 Eylül 2021 15:17
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda salı akşamı Türkiye'yi konuk edecek Hollanda Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Hollanda Milli Takımı'nın Utrecht şehrindeki tesisleri olan KNVB Campus'te teknik direktör Louis van Gaal yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Van Gaal'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

Koşu ile başlayan idman, ısınma hareketleriyle sürdü. Antrenmanın basına açık bölümü, istasyon ve pas çalışmalarıyla sona erdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Hollanda'nın Karadağ ile oynadığı maçta sakatlanan Cody Gakpo ile özel izin alarak kamptan ayrılan Nathan Ake, idmanda yer almadı. Hollanda, 23 kişilik kadrosuyla çalışmalarını tamamladı.

Johan Cruijff Arena'da salı akşamı oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.


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