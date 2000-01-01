Hodges: "Jordan, kapitalizmin mahkumu olmuş"

Eski Chicago Bulls guardı Craig Hodges, eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın kapitalizme mahkum olduğunu söyledi.



Hodges bir kez daha "The Last Dance" belgeseli ve eski takım arkadaşı Jordan hakkındaki düşüncelerini konuştu. Hodges'a göre, Jordan, bir dereceye kadar kendi başarısının esiri olmuş durumda.



"MJ'e baktığımda, kendisi başarısının bir ürünü. Bazen bu başarı sizin için bir hapishane olabiliyor. Aslında iki hapishane oluyor. Amerika, siyahi insanlar için bir hapishaneydi ve şimdi tamamen farklı bir düzeyde kapitalizmle hapsediliyorsunuz. Bu yüzden eğlence değeri için harika, ama bence şu anda hem insanlar hem de dünya için ihtiyacımız olan şeylere göre biraz bölücü oldu."



Daha önce Hodges, Jordan'ın Chicago'nun "gezici kokain sirki" hakkındaki yorumlarına alındığını söylemişti. Hodges, bu uyuşturucu iddiası sırasında Bulls'da oynamıyordu, ancak o zamanlar yasadışı faaliyetlere katılmadığını açıkça belirmişti:



"Yani, parti yapmak, dışarı çıkmak, takılmak ve kumar oynamak gibi birçok şeyi yapmamıştım. Ben samimiydim, saygılıyım. Bugün bile hala saygılıyımdır. Sadece bazı şeylerin neden devam ettiğini ve neden hayatınızın bu noktasında takım arkadaşlarınızı suçlamanız gerektiğini düşünmenizi bilmek istiyorum. İnsanları motive etmek zorunda olduğunuzu düşünmenizi anlıyorum, ama bu sizin sorumluluğunuz mu? Ben de o zamanlar o çevrelerin içindeydim. Zorba olmak isteyen sporcularınız olduğunda, çoğu zaman zorbalığın nedeni, kendilerine ait bazı güvensizliklere sahip olmalarıdır."



