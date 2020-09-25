Hıncal Uluç: 'Belhanda, Fatih Terim'in inadıdır'

Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında Galatasaray'da sezona iyi başlayan Younes Belhanda için konuştu ve teknik direktör Fatih Terim'in Faslı oyuncunun gitmemesi için elinden geleni yaptığını ifade etti.



Terim'in Belhanda için birçok oyuncuyu harcadığını söyleyen Uluç, "Belhanda, Fatih Terim'in inadıdır, birçok adamı yok etme pahasına. Maçı Belhanda'yı kazanma üzerine planlıyor, Galatasaray'ı kazanma üzerine değil. Çok ağır konuşuyorum. Hajduk maçını da öyle planladı. Belhanda'yı Fenerbahçe maçına saklayayım dedi, kenarda tuttu. Sonra gördü, Hajduk bir şey yapamıyor ama kendisi de yapamıyor. Belhanda'nın tekniğini, yaratıcılığını orada kullanabilir. Kullanır ve başarırsa Belhanda, satış gündeminden çıkacak ve sevgili Belhanda'sı kalacak. Uğruna bu kadar Türk adamı ziyan etitği Belhanda'sı kalacak. Başarılı oldu." dedi.



Fatih Terim'in, Belhanda için insanların düşüncelerini değiştirdiğini kaydeden yorumcu, "Bu kadroyu bana versin, ben 11 adam sahaya çıkarayım 3-0, 4-0 kazanırım ama maçı Belhanda'yı yüceltmek için planlarsan sonuç bu olur. Bugün en Belhanda karşıtı olanlar bile "Belhanda kalmalı" demeye başladı. İşte Fatih Terim, amacına ulaştı. Bütün Galatasaray yönetimi Belhanda gidecek derken, göndermemeyi nasıl başaracak? İşte böyle. Başardın Fatih hocam, için rahatladı mı? Belki indirimli uzatmadan da vazgeçer ve zamlı uzatma yaparlar, mutlu olursun." ifadelerini kullandı.



















