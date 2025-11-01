Hilmi Bozkurt: 'Gençlerimiz gelişiyor'

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt Serikspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederek şunları kaydetti:



"Gençlerimizi özelikle ikinci yarıdaki mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Ellerinden gelenin en iyisin yapmaya çalıştılar. Bize göre sahada güzel şeyler de vardı. Buna hangi pencereden baktığımıza bağlı, bu gayretlerini 10 kişi kalmalarına rağmen rakibe de saygı göstererek, oyunu çirkinleştirmeden verdiler. Bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yediğimiz gollerde bireysel hatalarımız vardı ama hep söylüyoruz hata yapacağız.



Gençlerimiz gelişiyor. Bunu ısrarla söylemek istiyorum. Güzel de gayretleri var. Onların verdiği emeğe saygı duymak lazım, Adana Demirspor Kulübü olarak bu gençleri geliştirmeye devam edeceğiz. Gençlerimize bu emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Bizim için güzel bir maç oldu. Mağlubiyet hoş bir şey değil ama bulunduğumuz şartlar var. Çokta konuşmak istemiyorum. Bu kadar güzel gayret veren gençleri az önce soyunma odasında da tebrik ettim. Serikspor'a da bundan sonra başarılar diliyorum."



