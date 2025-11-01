01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-0
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
0-173'
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
0-1
01 Kasım
Cremonese-Juventus
1-290'
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-0
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
3-072'
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
3-2
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
2-076'
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-1
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
3-0
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
4-0
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

Hilmi Bozkurt: "Gençlerimiz gelişiyor"

Adana Demirspor teknik sorumlusu Hilmi Bozkurt, Serik Spor mağlubiyeti sonrasında konuştu.

calendar 01 Kasım 2025 23:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hilmi Bozkurt: 'Gençlerimiz gelişiyor'
Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt  Serikspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederek şunları kaydetti:

"Gençlerimizi özelikle ikinci yarıdaki mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Ellerinden gelenin en iyisin yapmaya çalıştılar. Bize göre sahada güzel şeyler de vardı. Buna hangi pencereden baktığımıza bağlı, bu gayretlerini 10 kişi kalmalarına rağmen rakibe de saygı göstererek, oyunu çirkinleştirmeden verdiler. Bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yediğimiz gollerde bireysel hatalarımız vardı ama hep söylüyoruz hata yapacağız.

Gençlerimiz gelişiyor. Bunu ısrarla söylemek istiyorum. Güzel de gayretleri var. Onların verdiği emeğe saygı duymak lazım, Adana Demirspor Kulübü olarak bu gençleri geliştirmeye devam edeceğiz. Gençlerimize bu emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Bizim için güzel bir maç oldu. Mağlubiyet hoş bir şey değil ama bulunduğumuz şartlar var. Çokta konuşmak istemiyorum. Bu kadar güzel gayret veren gençleri az önce soyunma odasında da tebrik ettim. Serikspor'a da bundan sonra başarılar diliyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
