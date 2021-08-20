Hikmet Karaman: '7 oyuncunun 3-4'ü olsa farklı olacak'

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, ayağının tozuyla çıktığı Adana Demirspor maçının ardından konuştu.



Yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Karaman, maç sonu yaptığı açıklamada galibiyeti kaçırdıklarını belirterek kendi oyuncusu İbrahim Akdağ'a ufak bir eleştiri yaptı.



Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:



"7 OYUNCU YOKTU, BUGÜN DE YOK"



"2 gün çalıştık ama bütün lig takımlarını görev almadığımızda daha çok çalışıyoruz. beIN'de yaptığımız analizler... Altay maçında da 7 oyuncu yoktu, bugün de yok. İlk 2 gün teknik ekiple düşüncemizde, 7 tane de değişik oyuncuyla oynadık. 2 tane de oyuna girdi, 9 değişik oyuncuyla oynamış olduk. Bugün skor farklı olsa hedef noktasında olabilirdim. Takım, oyuncular, oyun anlayışı, mücadele, rakibin kalitesi ve maçın başlangıcı. Çok güzel bir gol attık, golün öncesinde de 1-2 net pozisyon bulabilirdik."



"SAKATLIK ÜZERİNE 1 PUAN"



"Golden sonra da rakibimizin organize gelmek isteyen fakat gol bölgesinde net pozisyonu yok. Biz pası çıkarsak boş kaleye atacağız. Rakibimiz organize olmaya çalışan bir takım ama onların organizesini bozup, pres yapan bir görüntü çizdik. 3 puan çok önemliydi ama yeni gelen bir teknik adam olarak, bu kadar değişiklik ve sakatlık üzerine 1 puan. 7 oyuncunun 3'ü 4'ü oynasa başka olacak."



İBRAHİM AKDAĞ'A ELEŞTİRİ



"Motivasyonlu başladık. Adana Demirspor'a da teşekkürler. Kayserispor taraftarı maçtan sonra 'Böyle oynayın, canımızı alın' diyor. İbrahim kardeşimiz önemli bir oyuncu ama hakemle oynamayacak, başka şeylerle oynamayacak. Oyuncular da ders almak zorunda. Maçtan sonra hakemler, teknik adamlar hedef tahtasındaysa, oyundaki arkadaşlarımız da gereksiz yere girmeyecek, 10 kişi kalsak maç başka yere gider."



