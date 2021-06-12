Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını takip etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın antrenmanını izledi.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını takip etti
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12 Haziran 2021 16:24
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın antrenmanını izledi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Orhun Ene yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren çalışmayı takip eden Türkoğlu, oyuncuların yanı sıra teknik ve idari kadroyla bir araya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, eleme grubundaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü Uruguay, ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü Çekya ile karşılaşacak.

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