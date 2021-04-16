Hertha Berlin, takım olarak karantinaya alındı

Hertha Berlin'de 2'si futbolcu 4 kişinin koronavirüse yakalanması üzerine tüm takım karantinaya alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Hertha Berlin, takım olarak karantinaya alındı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2021 13:53
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de 2'si futbolcu 4 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması üzerine tüm takım karantinaya alındı.

Hertha Berlin'den yapılan açıklamada, teknik direktör Pal Dardai, antrenör Admir Hamzagic ve futbolculardan Dodi Lukebakio'nun ardından bir diğer oyuncu Marvin Plattenhardt'ın da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Bu gelişme üzerine Charlottenburg-Wilmersdorf Sağlık Dairesinin önlemleri sertleştirdiğinin ifade edildiği açıklamada, tüm futbolcuların, teknik kadronun ve takımla yakın çalışanların 14 günlük izolasyona alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu uygulamanın sonucu olarak Hertha Berlin'in, Bundesliga'da Mainz 05, Freiburg ve Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşmaların ertelenmesi için Almanya Kulüpler Birliğine (DFL) başvuruda bulunmak zorunda kaldığı kaydedildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.