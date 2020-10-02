Hereda San Pablo Burgos, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu 8'li finalinde Fransız temsilcisi JDA Dijon'u 81-67 mağlup eden İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımı, finale yükseldi.



Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde, Hereda San Pablo Burgos ile JDA Dijon karşılaştı.



İlk çeyreği 23-13 önde bitiren İspanyol ekibi, soyunma odasına 43-30 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 59-50 önde bitiren Hereda San Pablo Burgos, maçı 81-67 kazandı.



İspanyol ekibinde Vitor Benite, 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, JDA Dijon'da Axel Julien'in 17 sayısı mağlubiyete engel olamadı.



Bu sonucun ardından Hereda San Pablo Burgos, organizasyonun 4 Ekim Pazar günü yapılacak finalinde kupayı kaldırmak için mücadele edecek.



İspanyol temsilcisinin finaldeki rakibi, diğer yarı final maçı olan Casademont Zaragoza-AEK mücadelesinin galibi olacak.



